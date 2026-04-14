きょう14日放送の中京テレビ・日本テレビ系『ヒューマングルメンタリー オモウマい店』(毎週火曜後7：00〜)に、「大テーブル占拠！倍倍定食」が登場する。【オモウマ写真】お盆に収まらない…品数豊富のスペシャル定食”1200円”和歌山・岩出市にある定食屋。訪れた人から思わず「めっちゃデカい」、「めっちゃ長い」と驚きの声があがるボリューミーな定食が特徴。“チキンカツ定食”（900円）は、鶏もも肉一枚、約370グラム