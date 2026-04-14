7人組グループ・IMP.（佐藤新、基俊介、鈴木大河、影山拓也、松井奏、横原悠毅、椿泰我）が、4月13日に5thシングル「INVADER」をリリース。オリコンニュースでは、新曲リリースに先立って開催されたアリーナツアーを終えた今の思いと、次に目指すステージについて聞いた。【写真】個性抜群！IMP.メンバーのソロカット■松井奏、横浜アリーナで涙「グッとくるものがありました」横浜アリーナ公演では、松井の目に涙が浮かぶ場面