俳優・伊藤健太郎と寛一郎が、MBS／TBSドラマイズム枠の新ドラマ『100日後に別れる僕と彼』（5月26日スタート、MBS＝毎週火曜深0：59、TBS＝毎週火曜深1：26）にW主演することが14日発表された。【写真】『100日後に別れる僕と彼』伊藤健太郎、寛一郎、鳴海唯のソロビジュアル『彼女が好きなものはホモであって僕ではない』などで知られ、2023年に急逝した浅原ナオトさんの最後の著作となった同名小説（角川文庫）を実写化