【ラ・リーガ】ソシエダ3−3アラベス（日本時間4月11日／アノエタ）【映像】一瞬で相手置き去りの圧巻縦突破日本代表MFが完全復活を告げた瞬間だった。ソシエダに所属するMF久保建英が故障明けで83日ぶりのピッチに立つと、切れ味鋭い突破と高速クロスで決定機を演出した。日本時間4月11日、ラ・リーガの第31節でソシエダはホームでアラベスと対戦。前半を2―2で折り返した後半、久保は54分に交代で出場。1月18日の第20節バル