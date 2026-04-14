「みちのくひとり旅」は発売から9カ月、1981年5月にはすでに15万枚も売り上げました。所属レコード会社「ポニーキャニオン」の羽佐間重彰社長は全社員に「みちのく…」のカラオケテープ持参で夜の街に飲みに出かけようと指示を出してくれました。6月29日にフジ「夜のヒットスタジオ」に出演して歌うと、翌日福岡のレコード店で開かれたキャンペーンでは、商店街周辺まで人があふれました。8月13日のTBS「ザ・ベストテン」に9位で