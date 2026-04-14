２０２４年９月、高知東部自動車道で乗用車同士が正面衝突し、大阪市の神農煌瑛ちゃん（当時１歳）が死亡した事故で、自動車運転死傷行為処罰法違反（過失運転致死傷）に問われた高知市の無職の男（６１）の公判は１３日、地裁（田中良武裁判長）で被告人質問があった。男は事故以前から月２、３回、運転支援装置を作動させた状態で運転しながら、着替えをしていたと明らかにした。次回は６月３日で、結審の予定。起訴状などで