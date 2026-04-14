WBCの日本―オーストラリア戦の観戦に臨まれる天皇、皇后両陛下と愛子さま。右端は前回大会の優勝監督栗山英樹さん＝3月、東京ドーム60年ぶりの「天覧試合」となったワールド・ベースボール・クラシック（WBC）日本戦は、スポーツ好きな天皇ご一家の素顔があふれた。説明役の栗山英樹前監督にいくつも質問しながら、笑顔で熱戦を見守られた。「勝ち負けではなく、努力してきた選手たちを見るのを楽しみにされていた」と側近。