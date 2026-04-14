レギュラーシーズンの不調を振り切り、麻雀ブルドーザーが絶好調だ。「ZOZOTOWN Mリーグ2025-26」セミファイナルシリーズ、4月13日の第1試合はBEAST X・鈴木大介（連盟）がトップを獲得。ポストシーズンに入り、個人2連勝を果たした。【映像】剛腕がうなる！鈴木大介、緊迫の場面でもぎ取ったアガリこの試合は東家からセガサミーフェニックス・竹内元太（最高位戦）、鈴木大介、TEAM雷電・瀬戸熊直樹（連盟）、EX風林火山・勝