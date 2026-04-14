女優の永作博美（55）が主演を務めるTBS系火曜ドラマ「時すでにおスシ!?」(火曜後10・00）が、子育てを卒業した女性たちの共感を呼んでいる。永作演じる主人公のセリフに自身を重ね合わせ、感動する視聴者が続出。注目の第2話は、きょう14日に放送される。＜※以下、ネタバレ有＞同作は、夫を不慮の事故で亡くし一人息子のために生きてきた永作演じる主人公が、息子の就職で訪れた自分時間を使って3カ月で職人になれる「鮨（