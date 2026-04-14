曽根圭介の同名小説（講談社文庫）を原作にした映画『藁にもすがる獣たち』（9月25日公開）にて、主演の鈴鹿央士に加え、新たに成宮寛貴、森七菜の出演が発表された。【動画】映画『藁にもすがる獣たち』特報『嗤う蟲』などで知られる城定秀夫が監督を務め、「岸辺露伴は動かない」シリーズの脚本を手がけた小林靖子が初タッグを組んだ本作。物語は、バイト先のネットカフェで偶然見つけたボストンバッグから“1億円”を手にし