米国のオーディオブランドSonosが、Sonos Playを発表した。販売価格は49,800円だ。4月末から販売を開始する予定だ。発売前の実機を試させてもらったので、そのインプレッションを紹介したい。Sonos Play。本体上部に音量ボタンや再生、一時停止、曲送り、戻し、マイクのオンオフのボタンが配置されているSonos Playは汎用性の高いポータブルスピーカーで、エンドユーザーがメーカー提供のキットを使って交換可能なバッテリで最大24