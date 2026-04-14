フジテレビのドキュメンタリー番組『ザ・ノンフィクション』(毎週日曜14:00〜 ※関東ローカル)で、12日に放送された「上京物語2026 後編〜新人美容師 夢の別れ道〜」。視聴データを独自に取得・分析するREVISIOの調査によって、放送中でテレビ画面に視線を向けていた人の割合「注目度」の高いシーンが明らかになった。ロイさん(C)フジテレビ東京・多摩センターにある美容室「ELEN」には毎年、全国から美容師を目指す若者たちが集