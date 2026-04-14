「マイクの拾い方でテレビのウケは変わってくる」お笑いコンビ・ナインティナインの岡村隆史が語った収録現場とオンエアの“ズレ”とは――。岡村隆史○「現場で観てる人とテレビで観てる人のズレは絶対にある」3月26日深夜に放送されたニッポン放送『ナインティナインのオールナイトニッポン』(毎週木曜25:00〜27:00)では、お笑い賞レースやネタ番組の話題に。岡村は、「我々も全然知らなかった」「教えてもろうて、なるほどなと