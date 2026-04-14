●“閉店セール”から異例の地上波復活 18日にスタートするカンテレの新番組『アンタッチャブルでやらせてもらってます』(毎週土曜24:45〜 ※関西ローカル )。実は、カンテレでのアンタッチャブルの冠番組には、紆余曲折の歴史がある。2020年に単発でスタートし、23年4月には全国ネットのレギュラーに。翌年10月には一旦地上波での放送を終了するも、番組の公式YouTubeチャンネルで再始動。ロケ中のユルい雑談まで余さず見せる何で