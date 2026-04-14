美容院を経営する知人が、優秀そうな人材を採用。しかし、聞いていたのとは違うスキルに戸惑っていると驚きの告白が……知人のエピソードを紹介します。 美容院を経営 私は美容院を経営している40代の女性です。とはいえ、従業員はおらず1人でお店を切り盛りしています。 最近お店が忙しくなり、人手が欲しくなった私は求人を出して数人を面接。 その中でも「男性のカットからシャンプーまで、30分でで