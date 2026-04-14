近年、地震や大雨で決壊が相次いだ「ため池」。多くが江戸時代に作られ、住宅街の中に残ったものもあります。見慣れた風景に潜む「災害リスク」にどう備えたらよいのでしょうか。 【写真を見る】決壊したら15分ほどで名古屋･本山にも“濁流”が… 住宅街の中にある｢猫ヶ洞池｣ 見慣れた風景に潜む“ため池”の危険 満開を迎えた、名古屋の桜。山崎川にこぼれ落ちそうなほどに、咲き誇っています。（桜を見に来た人）「（桜が）す