今日14日は西から天気が下り坂で、夜は西日本を中心に雨が降るでしょう。一方、日差しが届く所では気温が上がり、長野や甲府では最高気温が25℃以上の夏日になりそうです。西から天気下り坂夜は西日本を中心に雨今日14日は南の海上にのびる前線や低気圧の影響で、西から天気が下り坂となるでしょう。九州は昼頃から広い範囲で雨が降り、中国地方と四国も夕方以降は各地で雨が降りだしそうです。近畿や東海、関東甲信は晴れ間が出