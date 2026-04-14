先月29日の最終回からからはや2週間。視聴者の間にTBS系「アッコにおまかせ！」ロスが広がり始めているという。テレビ誌ライターはこう言う。【もっと読む】和田アキ子新番組はアンチも黙る高評価！ ユルさが受けた「アッコとジャンボ」に称賛続々「放送がなくなった先週以降、Xには《アッコにおまかせ終わったら、なんもないがね》といった、虚無感に襲われたとする反応が続々。《今頃、アッコにおまかせ最終回の録画を見て泣く