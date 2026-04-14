永作博美が主演を務めるドラマ『時すでにおスシ!?』（TBS系／毎週火曜22時）の第2話が今夜放送。大江戸（松山ケンイチ）のクラスで事件が起こる。【写真】ドラマ『時すでにおスシ!?』第2話鮨アカデミーで事件が起こる本作は、永作演じる子育てを終えた待山みなとが、50歳で久しぶりに訪れた“自分の時間”に戸惑いながらも、第二の人生を歩み始める、笑いあり、ロマンスあり、おスシありの完全オリジナルの人生応援ドラマ。