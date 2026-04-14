俳優の成宮寛貴が１３日、鈴鹿央士主演の映画「藁にもすがる獣たち」（城定秀夫監督、９月２５日公開）の新キャストとして発表された。小説家・曽根圭介氏の同名小説が原作。大学生ＹｏｕＴｕｂｅｒ・佐藤寛治（鈴鹿）が偶然手にしてしまった現金１億円を巡って人々が欲望むき出しの争奪戦を繰り広げるマネーサバイバルとなっている。成宮は裏社会とつながりを持ち、多額の借金で窮地に立つ不良警官・江波戸良介（えばと・りょ