女優の森七菜が１３日、鈴鹿央士主演の映画「藁にもすがる獣たち」（城定秀夫監督、９月２５日公開）の新キャストとして発表された。小説家・曽根圭介氏の同名小説が原作。大学生ＹｏｕＴｕｂｅｒ・佐藤寛治（鈴鹿）が偶然手にしてしまった現金１億円を巡って人々が欲望むき出しの争奪戦を繰り広げるマネーサバイバルとなっている。森は神出鬼没かつ金至上主義、夜の気配を全身にまとう夜職悪女・し〜な役で出演する。デビュ