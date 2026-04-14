◆第８６回皐月賞・Ｇ１（４月１９日、中山競馬場・芝２０００メートル）第８６回皐月賞・Ｇ１は１９日、中山競馬場の芝２０００メートルで行われる。過去１０年４勝の共同通信杯組からはリアライズシリウスなどが参戦。デビューからコンビを組む津村明秀騎手（４０）＝美浦・フリー＝が、相棒への思いを語った。メンバー唯一の重賞２勝馬リアライズシリウスが、津村とともにクラシック１冠目を狙う。早め先頭から押し切った前