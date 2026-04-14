◆第２８回中山グランドジャンプ・ＪＧ１（４月１８日、中山競馬場・障害芝４２６０メートル）２０２１年のセレクトセールで４億１０００万円の値がついたホウオウプロサンゲ（牡５歳、栗東・矢作芳人厩舎、父キズナ）で参戦する小野寺祐太騎手＝栗東・フリー＝が意気込みを語った。―障害で無傷２連勝。最初から障害馬としての適性を感じていたか。小野寺騎手「飛越は上手でしたね。試験も一発合格でしたし。ただ、レースで