高級車「ベントレー」が起こした玉突き事故で、40代の男がひき逃げの疑いで再逮捕されました。40代の男は3月23日に東京・八王子市の国道で、高級車「ベントレー」で車列に追突する玉突き事故を起こし逃走した疑いが持たれています。車の中からは男が処方されたとみられる睡眠作用のある薬が見つかり、警視庁は慎重に調べを進めています。