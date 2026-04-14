成宮寛貴（43）が、鈴鹿央士（26）の主演映画「藁にもすがる獣たち」（城定秀夫監督、9月25日公開）で、25年に8年ぶりに俳優の活動を再開して以来、初めて映画に出演したことが13日、分かった。裏社会とつながりを持ち、ヤクザへの多額の借金で窮地に立つ不良警官を演じる。また森七菜（24）が、金至上主義で神出鬼没の謎めいた夜職悪女を演じる。今年でデビュー10周年を迎える中、悪役を演じるのは初めて。成宮は、俳優復帰作とな