京浜急行電鉄、ecbo、ビジョンは、手荷物受付拠点から羽田空港への手荷物当日配送サービスの実証実験を3月9日から実施している。これまで、羽田空港から宿泊施設への手荷物当日配送の実証実験を2024年8月から、本運用を2025年3月から実施してきた。今回の実証実験では、都内3ヶ所で預けた荷物を羽田空港にて午後4時以降に受け取ることができる。預け場所と受付時間は、ecbo cloak丸の内店が午前9時から午後2時まで、TIME SHARING