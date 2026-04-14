歌舞伎俳優・中村勘九郎の妻で女優の前田愛（４２）が、夫の母で、故・中村勘三郎さんの妻・好江さんとの家族ショットを披露した。前田は１３日にインスタグラムで「お母様のお誕生日でしたとーっても料理上手な母何を作っても本っ当に美味しくて一緒にキッチンに立つ時はスーシェフの気持ちで学ぼうと思うのですがなかなか同じようにはできません」とつづり、歌舞伎俳優の長男・中村勘太郎と次男・中村長三郎が