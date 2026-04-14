【ニューヨーク共同】週明け13日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午後5時現在、前週末比17銭円安ドル高の1ドル＝159円38〜48銭を付けた。ユーロは1ユーロ＝1.1754〜64ドル、187円45〜55銭。12日まで開かれた米国とイランの対面協議が合意に至らず、相対的に安全資産とされるドルが買われ円が売られた。