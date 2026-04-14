記者会見する「ティサ（尊重と自由）」のマジャル党首＝13日、ブダペスト（ロイター＝共同）【ブダペスト共同】ハンガリーの次期首相に就任予定の新興野党の中道右派「ティサ（尊重と自由）」のマジャル党首は13日、欧州連合（EU）によるウクライナへの約900億ユーロ（約16兆5千億円）の無利子融資に反対しない考えを示した。ロシア寄りの姿勢のオルバン現政権が反対して滞っていたが、実行される見通しとなった。ロシアの侵攻