人気ロックバンド「Mrs.GREENAPPLE」のギター・若井滉斗（29）が13日に放送されたTBSのバラエティー番組「テレビ×ミセス」（後8・55）に出演。普段浴びているというシャワーの驚きの設定温度を明かし、スタジオを騒然とさせた。ゲストにダンスボーカルユニット「M！LK」の塩崎太智、お笑いコンビ「ダイアン」の津田篤宏、お笑いタレントあばれる君の3人が登場し、ミセスとさまざまなゲームで対戦を繰り広げた。「385倍