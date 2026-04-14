◇プロ野球セ・リーグ 阪神ー巨人(14日、甲子園)セ・リーグでは対戦カードが一巡し、二巡目に突入。甲子園球場で行われる“伝統の一戦”は、予告先発として阪神・才木浩人投手と、巨人・則本昂大投手が発表されました。才木投手は、今季2登板目となった前回登板で驚きのピッチングを披露。7日ヤクルト戦の先発マウンドにあがると、8回を投げセ・リーグ記録に並ぶ16奪三振を記録しました。結果、8回105球を投げ3失点で今季2勝目。投