足元から季節感を取り入れたい方に♡ダイアナから、WEB限定の小花柄バレエシューズが登場しました。軽やかなチュール素材とトレンド感のあるデザインで、春夏コーデにぴったり。やわらかな履き心地と上品な雰囲気を兼ね備えた一足は、デイリーにもお出かけにも活躍してくれます♪ WEB限定小花柄デザイン♡ 「バレエシューズ（商品番号：KW42104）」は15,400円（税込）。ヒー