華為技術（ファーウェイ）はこのほど、パキスタンの接続サービスプロバイダーのジャズ（Jazz）と提携し、同国内の基地局1000カ所に太陽光発電システムの配備を完了したと発表した。同事業はパキスタンの通信業界で最大級の再生可能エネルギープロジェクトの一つであり、総設備容量は13メガワットに達する。ジャズはパキスタンのデジタル・インフラを支える巨大グループのジャズ・ワールド（JazzWorld）の傘下企業であり、パキスタ