軽の枠を超えた走破性！ 山を制するために生まれたプロの道具ダイハツはかつて、軽自動車のコンパクトなボディに、道なき道を突き進むための圧倒的な走破性と実用性を凝縮した、究極のオフロード・スモールを提案していました。山岳地帯での活動をサポートするプロツールとしての機能美を追求した一台の姿は、当時のモーターショー会場で大きな注目を集めることとなります。【画像】超カッコイイ！ これがダイハツ斬新「“タフ