あすかロータリークラブは１２日、奈良県明日香村の国営飛鳥歴史公園石舞台地区のあすか風舞台で、「飛鳥・藤原の宮都」世界遺産登録応援プロジェクト「あすかルビーで輝く世界遺産へ」（読売新聞奈良支局など後援）を開いた。イチゴを使った文章でギネス世界記録を達成し、世界遺産登録に向けた機運を高めた。会員約３０人が、縦１．２メートル、横１２メートルの台に、地元特産のあすかルビー３６１３個を１個ずつ丁寧に置い