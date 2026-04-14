ノルディックスキー・ジャンプ女子で、２月のミラノ・コルティナ五輪混合団体で銅メダルを獲得した高梨沙羅。「ファーストピッチ」のオフショットを公開し、多くの反響が寄せられた。北海道出身の高梨は、１２日にエスコンフィールドで行われたプロ野球パ・リーグの日本ハム―ソフトバンク戦でファーストピッチに登場。山なりのボールはワンバウンドでミットに収まったが「何とか届かせたかったんですけど、なかなか難しいです