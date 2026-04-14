日本卓球協会は13日、今年9月20日から9月28日まで愛知県・豊田市「スカイホール豊田」で開催される「第20回アジア競技大会・卓球競技」の日本代表候補選手5人を強化本部が決定したことを発表しました。男子は今月から行われる世界選手権団体メンバーの5人がそのまま選出。全日本連覇の松島輝空選手や国内選考会優勝者の宇田幸矢選手、張本智和選手、戸上隼輔選手、篠塚大登選手が名を連ねました。なお、エントリー種目(男女シング