2026年のゴールデンウィーク、最大10連休とも言われる大型連休の予定はもう決まりましたか？ 全国の三井アウトレットパーク14施設では、2026年4月24日(金)から5月10日(日)まで、春夏の注目アイテムが最大80％OFFとなる「GW SALE」を一斉開催します。物価高が続く今、賢く「おトクに贅沢」を楽しめるこのセール。今年はショッピングだけでなく、人気のパンフェスやスポーツイベントなど、家族や友人と1日中楽しめる体験型企画も満載