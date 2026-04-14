4月18日（土）よる9時より第2話を放送 日本テレビ土曜ドラマ「タツキ先生は甘すぎる！」。第2話には、竹財輝之助がゲスト出演！主演 町田啓太演じる浮田タツキが勤めるフリースクール『ユカナイ』に、急に学校に行けなくなった小学5年生の息子・杉谷朔玖（高木波瑠）と共に訪れる父親・紘一役として出演する。第2話 あらすじはこちら：https://www.ntv.co.jp/tatsuki/story/本作は、小中学生の不登校が35万人を超え、12年連続で増