この記事をまとめると ■気温7℃以下では夏タイヤはグリップ激減の危険性がある ■タイヤは高温になりすぎても性能がダウンする ■季節に合わないタイヤでの走行は事故リスクを高める 路面温度とタイヤの危険な関係 お風呂やエアコンの設定温度で、家族で揉めたことはないだろうか。たとえば大人は熱いお湯が好きだけど、子どもはぬるいお湯が好き。男性陣は夏のエアコンの設置温度は低めを好むが、女性陣は逆とか……。 工業