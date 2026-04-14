安定的なおいしさの「豆腐」ですが、そんな豆腐に、中東情勢の影響がではじめています。老舗の豆腐店が、3年ぶりに値上げをします。豆腐メーカーもあの手この手で対策をしていました。■“定番メニュー”に欠かせない豆腐の価格に変化“街中華”の定番メニュー。刺激的な辛さでご飯がすすむ「麻婆豆腐」。「豆腐をグツグツグツグツ煮込むのがおいしいポイント」都内の「中国名菜みんみん」では、定食の小鉢も冷や奴。豆腐は欠かせ