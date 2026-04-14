ホロコースト記念日に入り、旧市街にドローンで示された「決して忘れない」とのヘブライ語メッセージ＝13日、エルサレム（ロイター＝共同）【エルサレム共同】イスラエルは13日夜、ユダヤ暦のホロコースト（ユダヤ人大量虐殺）記念日に入り、エルサレムのホロコースト記念館「ヤド・バシェム」は犠牲者の追悼式典を開催した。出席したネタニヤフ首相は演説で「イランの核兵器開発を許さない、第2のホロコーストは起こさせないと