プロ野球・DeNAの竹田祐投手が14日のヤクルト戦先発へ向けて意気込みました。24年ドラフト1位で26歳の竹田投手は、前回2日の阪神戦は4回4失点(3自責点)で敗戦投手に。「初めから力みがあって、なかなか思うような投球ができなかった」とし、今季2戦目へ「いい緊張感を持って投球したいです」とコメントしています。14日の試合は松山での開催。「2年前の社会人のJABA四国大会で行きました」と明かし、地方で行われる試合にも「(意識