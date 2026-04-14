ABEMAは、11日午後3時から12日午後10時まで放送した特別番組『30時間限界突破フェス』の番組関連動画の総再生数が放送2日間で1億回を突破したことを発表した。【写真】一時帰国中の日本でも超豪邸！ニューヨークでセレブ生活を送る松居一代『30時間限界突破フェス』は、「ABEMA」が開局10周年を迎えたことを記念した特別番組。本番組では、人気オリジナル番組の特別版に加え、ABEMAらしい挑戦的な企画も多数用意し、ABEMAのこ