プロ野球・西武のドラフト2位ルーキー、岩城颯空(はくあ)投手が存在感を見せています。中央大から西武に入団した岩城投手。春季キャンプを1軍メンバーとして迎えると、その存在感を見せつけ、オープン戦にも6試合に登板しました。ここでは毎試合1イニングを投げ、防御率0.00。奪三振率12.00をマークするなど、力強い直球を武器に打者を打ち取ってきました。勢いそのままに開幕1軍を勝ち取ると、ルーキーながらクローザーとしての起