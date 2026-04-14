10月より放送予定の大泉洋主演ドラマ『俺たちの箱根駅伝』（日本テレビ）より、明誠学院大学陸上競技部を38年間率いてきた名物監督役として寺尾聰の出演が決定した。【写真】山下智久、『俺たちの箱根駅伝』クランクイン！学生役の小林虎之介・奥智哉・菅生新樹と合流本作は、作家・池井戸潤が十余年の歳月をかけて書き上げた渾身の同名小説を、1987年から箱根駅伝を生中継し続けてきた日本テレビが関東学生陸上競技連盟の全