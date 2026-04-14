乃木坂46の岡本姫奈が、自身のインスタグラムのストーリーズを更新。東京・MUFGスタジアム（国立競技場）で開催された「櫻坂46 5th YEAR ANNIVERSARY LIVE」を観覧したことを報告した。【写真】櫻坂46国立ライブを観覧した乃木坂46・岡本姫奈岡本は、櫻坂46のペンライトの写真とともに、「先日 櫻坂46さんの『5th YEAR ANNIVERSARY LIVE』に行ってきました！」と投稿。「皆さんの熱量をひしひしと肌で感じて パフォーマンスに