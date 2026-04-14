自分のがんばりを認められると、とても嬉しい気持ちになりますよね。今回は、筆者の友人が体験した職場でのエピソードを紹介します。 社員食堂で同僚と何気ない雑談 職場での昼休憩中。社員食堂で同僚と一緒に食事をとっていたときのことです。 同い年の同僚とは、同期ということもあってとても仲良し。普段一緒に飲みに行ったり、恋愛話から推し活まで一緒に楽しんだりと、気の置けない間柄です。 この日、い