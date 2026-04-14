かつて“ギャルのカリスマ”として一世風びしたモデル、タレントの安西ひろこが13日、自身のInstagramを更新し、上品な雰囲気のフェミニンな春コーデを披露した。【写真】安西ひろこ47歳、ギャルから激変！フェミニンな大人コーデ現在47歳の安西はかつてグラビアアイドルとしてデビューし、1998年度のフジテレビビジュアルクイーンに選ばれるなど活躍。モデルとしてもファッション誌の誌面を飾り、ギャルのカリスマとして人