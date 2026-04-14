2020年秋、読売ジャイアンツから戦力外通告を受けた田原誠次氏。引退を決意した彼は、家族を養うためにハローワークへ通い、給湯器を作る工場で働き始めた。【写真】この記事の写真を見る（2枚）会社での同僚は元プロ野球選手の入社をどう受け止めたのか。そして、田原氏は華やかな世界からの転身に順応できたのか。ここでは、同氏の著書『巨人をクビになりハローワークに通った男が工場勤務で見つけた“本当の幸せ”』（